Eure. Un poids lourd couché sur les voies paralyse la circulation sur l’A13 en direction de Paris

Des difficultés de circulation importantes sont constatées ce mercredi matin sur l'autoroute A13 qui a été coupée en direction de Paris, entre Beuzeville et Pont-Audemer.Un accident de poids lourd attelé d'une remorque transportant des véhicules utilitaires s’est produit vers 7h20 sur l’autoroute à hauteur de Toutainville (Eure). Le poids lourd s’est couché en travers sur la bande d’arrêt d’urgence et la voie de droite. Un second accident s’est produit dans le même sens à environ trois kilomètres à hauteur de Fort-Moville, impliquant plusieurs véhicules.