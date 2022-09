Eure. Un motard tué dans une collision avec un poids-lourd aux Trois-Lacs

Le pilote de la moto, en arrêt cardio-respiratoire, a été pris en charge par les secours. Un témoin est intervenu pour procéder à un massage cardiaque, avant d'être relayé par les sapeurs-pompiers et l'équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Malgré tous les efforts prodigués, la victime n'a pu être réanimée et son décès a été déclaré par le médecin urgentiste.



Très choqués, deux amis du motard ont dû être transportés, en urgence relative, vers le centre hospitalier de Vernon, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis)..



Le conducteur du poids lourd a été conduit à la gendarmerie pour être entendu sur les circonstances de l'accident.