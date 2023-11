Eure. Un mobil home ravagé par les flammes dans un camping menacé de fermeture à Gisors

Un mobil home a été entièrement détruit par le feu et un autre a été fortement endommagé au cours de cette nuit de mardi à mercredi dans l'enceinte du camping de la ferme de Vaux à Gisors, dans l'Eure.



Les sapeurs-pompiers ont été alertés ce matin vers 3 h 30 : un mobil home implanté sur ce terrain municipal, rue Pierre-Durand, était en train de brûler. De fait, à leur arrivée, le mobil home en bois était complètement embrasé et les flammes en menaçaient deux autres qui étaient accolés.



Les secours ont déployé deux lances à incendie. S'ils n'ont rien pu faire pour sauver le premier mobil home d'environ 10 m², ils sont parvenus à stopper la propagation au deuxième, qui a été endommagé, et à préserver le troisième. Il n'y avait aucun occupant à l'intérieur.



L'intervention a mobilisé quinze sapeurs-pompiers.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer l'origine du départ de feu.