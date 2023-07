Eure. Un jeune conducteur tué dans un accident de la route à Rugles

Un jeune conducteur a trouvé la mort dans un accident de la route qui s’est produit dans la nuit de ce mardi à mercredi dans l’Eure.



Les secours ont été appelés a 1h50 pour intervenir sur le route départementale 54 à Rugles, dans le sud du département. Un automobiliste, seul en cause, avait fait une sortie de route après une perte de contrôle de sa voiture.



Deux témoins choqués



Le conducteur, âgé de 20 ans, était incarcéré dans l’habitacle et en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les premiers soins prodigués sur place par les sapeurs-pompiers de Rugles, il a été déclaré décédé par le médecin du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) de l’Aigle (Orne).



Deux témoins présents sur les lieux de l’accident, fortement choqués, ont été pris en charge par les secours.



Des constatations ont été effectuées par la gendarmerie qui a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du drame.