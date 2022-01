Eure. Un homme de 57 ans victime d'un accident mortel du travail à Saint-Martin-du-Tilleul

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie et l'inspection du travail afin d'établir dans quelles circonstances un homme de 57 ans a trouvé la mort sur son lieu de travail, à Saint-Martin-du-Tilleul, une commune de la région de Bernay.



Le drame est survenu ce jeudi 20 janvier, vers 8h30, dans une entreprise de teillage. Le quinquagénaire a chuté d'une échelle alors qu'il se trouvait à six mètres de hauteur. A leur arrivée, les secours n'ont rien pu faire pour la victime dont le décès a été déclaré par le médecin du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).



Sur place, les gendarmes de Bernay et un inspecteur du travail ont procédé aux constatations d'usage.