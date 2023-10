Eure. Un homme de 21 ans tué dans un suraccident, sur l'A13 entre Pont-Audemer et Bourg-Achard

Un accident mortel s'est produit ce jeudi 5 octobre, en fin d'après-midi sur l'autoroute A13, entre Pont-Audemer et Bourg-Achard (Eure). Il a impliqué trois véhicules, deux utilitaires et un camion benne, qui sont entrés en collision dans des circonstances que l'enquête de gendarmerie va devoir préciser.



Selon les premières constatations, un premier accident a eu lieu, peu avant 18h20, à hauteur d'Etreville entre un camion benne et un véhicule utilitaire qui circulaient dans le sens province - Paris. Alors que ces deux véhicules étaient immobilisés sur une des voies, un troisième véhicule, de type utilitaire, est venu les percuter par l'arrière de plein fouet.