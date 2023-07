Eure. Un hectare de sous-bois part en fumée en forêt de Bord entre Louviers et Pont-de-l'Arche

Plus d'un hectare de sous-bois sont partis en fumée depuis hier soir, lundi 3 juillet, en forêt de Bord, entre Loiuviers et Pont-de-l'Arche (Eure). Un départ de feu a été signalé en plein massif forestier, vers 20 heurs.



Immédiatement, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27) a dépêché des moyens importants allant jusqu'à une trentaine de sapeurs-pompiers pour lutter contre le sinistre qui menaçait de se propager.