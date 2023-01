Eure. Un feu de cheminée détruit partiellement une habitation à Saint-Ouen-de-Thouberville

Une maison a été partiellement endommagée par les flammes, dans la soirée d'hier, dimanche, à Saint-Ouen-de-Thouberville , dans l'Eure. Vers 18h45, un feu s'est déclaré au niveau de cheminée de cette habitation de 120 m2 environ comprenant un étage et des combles, route de la Londe.



Les sapeurs-pompiers ont déployé deux lances pour éteindre l'incendie. Leur action a ainsi permis de préserver la totalité du rez-de-chaussée et une partie de l'étage. Ils ont ensuite procédé à une reconnaissance et au dégarnissage des parties brûlées.



Aucune victime n'est à déplorer. L'occupant de la maison, indemne, a été relogé provisoirement par un voisin.



Dix-sept sapeurs-pompiers ont été engagés.