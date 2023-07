Eure. Un enfant de 11 ans blessé grièvement à vélo lors d'un accident à Franqueville

Un enfant de 11 ans a été blessé grièvement, dans un accident "à forte cinétique", ce mercredi 26 juillet peu après 10 heures, alors qu'il circulait à vélo sur la route départementale 438 dans le sens Brionne vers Bernay.



Dans des circonstances qui restent à préciser, le jeune cycliste et un véhicule utilitaire sont entrés en collision à la limite des communes de Franqueville et Aclou. Sur place, les sapeurs-pompiers ont pris en charge le jeune garçon dans un état jugé grave et lui ont prodigué les premiers soins d'urgence. Ils ont été relayés par une équipe du SMUR, dépêchée sur les lieux à bord de l'hélicoptère Viking76.