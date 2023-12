Eure. Un couple et trois enfants blessés dans un accident sur l’A13, après des tonneaux

Un accident de la circulation s’est produit ce samedi matin vers 6h30 sur l’autoroute A13 à hauteur de Saint-Mards-de-Blacarville, dans l’Eure.



Pour une cause ignorée, un véhicule avec à bord une famille de cinq personnes a fait des tonneaux et s’est immobilisée sur la chaussée. Les occupants, une femme de 42 ans, un homme de 36 ans, une jeune fille de 17 ans et deux garçons de 13 et 3 ans, étaient parvenus à s’extraire de la voiture avant l’arrivée des secours.



Les victimes, toutes blessées, ont été transportées, en urgence relative, vers l’hôpital de Pont-Audemer.



Dix sapeurs-pompiers ont été engagés sur place.