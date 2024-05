Le préfet de l’Eure, Simon Babre, a « condamné avec la plus extrême fermeté ces actes antisémites, aussi lâches qu’infâmes ».



« Quiconque porte atteinte à nos compatriotes de confession juive porte atteinte à la République et au socle fondamental de nos valeurs », insiste le représentant de l’État.



Des mesures de sécurisation renforcées ont d’ores et déjà été prises, suite à ces deux affaires