Eure. Un chalet et un cabanon de jardin ravagés par un incendie à Droisy

Un chalet à usage d’habitation et un cabanon de jardin ont été détruits par les flammes dans la nuit de ce jeudi à vendredi à Droisy (Eure).



Les soldats du feu ont été alertés vers 23 heures pour un incendie qui venait de se déclarer rue des Clos. Un chalet, vide de tout occupant, était embrasé à leur arrivée et le feu s’était propagé à un cabanon de jardin. Deux lances ont été déployées pour circonscrire le sinistre. Les sapeurs-pompiers ont découvert à l’interieur des bouteilles de gaz.



Aucune victime n’est à déplorer.



Quatorze sapeurs-pompiers de Nonancourt, Saint-André et Damville ont été engagés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).



La gendarmerie a ouvert une enquête et procédé à des constatations de police technique afin de déterminer l’origine de l’incendie.