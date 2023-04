Eure. Un bâtiment de 3000m² et 1000 m² de sous-bois ravagés par les flammes près d'Evreux

Soixante sapeurs-pompiers ont été engagés dans des opérations d'extinction rendues compliquees par l'absence d'eau sur place, précise la préfecture dans un communiqué, tout en assurant qu'aucune pollution environnementale n'a été constatée.



La cellule d'intervention chimique a aussitôt été mobilisée afin de conduire différentes analyses sur le site.



Les maires de Caugé et de Saint-Sébastien-de-Morsent ont veillé au bon déroulement des opérations, souligne le préfet qui s'est rendu lui-même sur les lieux. Ce soir il a tenu à remercier les gendarmes et les sapeurs-pompiers pour « leur engagement et de l'efficacité de leur intervention ».



Une enquête a été ouverte de manière à déterminer l'origine de l'incendie.