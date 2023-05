Eure. Un accident de la route fait cinq victimes à Mesnils-sur-Iton

Deux véhicules sont entrés en collision sur la route départementale 23, à Mesnils-sur-Iton (Eure). Dans l'accident, qui s'est produit ce lundi 8 mai en milieu d'après-midi, les sapeurs-pompiers ont dénombré cinq victimes.



Quatre d'entre elles, qui se trouvaient dans le même véhicule, ont été blessées légèrement. Il s'agit de trois hommes âgés de 37, 42 et 43 ans qui ont été transportés respectivement vers les hôpitaux de l'Aigle, Verneuil-d'Avre et d'Iton et Evreux. Le conducteur de l'autre voiture impliquée, un homme de 32 ans, n'a pas été blessé.



La gendarmerie a procédé aux constatations d'usage et ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident.



Seize sapeurs-pompiers ont été mobilisés ainsi qu'une équipe du SMUR de Verneuil. L'intervention s'est terminée un peu avant 19h30.