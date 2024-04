Eure. Trois jeunes retrouvés morts dans une mare après un accident de la route

Trois jeunes gens, deux de 19 ans et un de 17 ans, ont perdu la vie dans un accident de la circulation dans l’Eure. Les circonstances dans lesquelles leur voiture a terminé sa course dans une mare à Chambois sont, à ce stade de l’enquête, inconnues.



Tôt, ce mardi matin 16 avril, un homme de passage sur une route de campagne remarque une voiture retournée et à moitié immergée dans un plan d’eau situé à l’intersection des rues du Vivier et de la Haie d’Aumet. Il appelle sans attendre les secours.