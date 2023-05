Eure. Trois hommes auteurs de vols à l'étalage chez Aldi et Action interpellés au Neubourg

Les gendarmes du Neubourg, dans l'Eure, ont procédé à l'interpellation de trois voleurs à l'étalage, samedi 6 mai après-midi, au préjudice des magasins Aldi et Action. Les mis en cause, âgés de 32 et 36 ans, ont été trouvés en possession d'une quantité importante de marchandises dissimulées sous leurs vêtements.



Dans le coffre de leur voiture, les gendarmes ont également découvert des paquets de friandises, de bonbons, des tablettes de chocolat, noix de cajou, quelques canettes de bière et même des flacons de shampoing. Ces marchandises ont été restituées aux commerçants. Le montant du préjudice n'a pas été communiqué.



Placés en garde à vue pour vol en réunion, les trois hommes de nationalité Géorgienne, ont été remis en liberté après s'être vus notifier une convocation en justice pour le 9 janvier 2024 en vue d'une ordonnance pénale.