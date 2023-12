Eure. Trois blessés dans une collision entre deux voitures à Heubécourt-Haricourt

Une collision entre deux véhicules de tourisme a fait trois blessés, ce mardi 5 décembre en fin d’après-midi dans l’Eure. L’accident est survenu peu avant 18 heures sur la RD1, à Heubécourt-Haricourt, près de Gasny, dans des circonstances que l’enquête devra déterminer.



A leur arrivée sur place, les onze sapeurs-pompiers de Vernon et des Andelys ont dénombré trois victimes, un homme de 95 ans et deux femmes de 75 et 51 ans. Cette dernière, piégée dans sa voiture, a été extraite par les secours et transportée en urgence relative vers le centre hospitalier de Vernon. Les deux autres victimes, blessées légèrement, ont été dirigées également vers le même hôpital.



La circulation a été interrompue le temps des opérations de secours et des constatations effectuées par la gendarmerie.