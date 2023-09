Eure. Trois adultes et trois enfants conduits à l'hôpital après un feu d'appartement à Cormeilles

Un incendie s'est déclaré dans la soirée d'hier, mercredi 27 septembre, dans un immeuble de la place de Decs à Cormeilles (Eure). Avisés vers 21 heurs, les sapeurs-pompiers sont arrivés rapidement sur les lieux et ont constaté qu'il s'agissait d'un feu d'appartement au premier étage d'un immeuble qui compte trois niveaux, dont des combles aménagés.



Dans un premier temps, les secours ont évacué les occupants de huit logements, soit treize personnes, puis ont pris en charge six victimes, à savoir deux femmes de 40 et 39 ans, un homme de 38, et trois enfants, un garçon de 5 ans et deux filles de 7 et 9 ans. Tous avaient inhalé des fumées. Ils ont été transportés, en urgence relative, vers l'hôpital le plus proche.