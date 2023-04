Eure. Quatre jeunes gens, dont trois blessés grièvement, sauvés des flammes après un accident

Trois jeunes gens ont été grièvement blessés dans un accident de la route, ce samedi 8 avril sur la RD14 bis, à hauteur du Thil-en-Vexin, près d'Etrépagny dans l'Eure.



Les sapeurs-pompiers ont été alertés vers 14 heures. A leur arrivée sur les lieux de l'accident, impliquant une voiture de tourisme et un engin agricole arrêté sur le bas-côté de la route, ils ont constaté que le véhicule léger était embrasé, après avoir fini sa course dans un champ.



A bord, il y avait quatre jeunes gens âgés de 18 et 19 ans. Par chance, ils ont été sortis du véhicule en feu par un automobiliste de passage, un homme de 36 ans, indiquent les secours