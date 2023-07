Eure. Quatre incendies d’espaces naturels mobilisent une centaine de sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers de l’Eure n’ont pas chômé ce mardi après-midi. Ils ont été confrontés à quatre incendies d’espaces naturels qui ont détruit plusieurs hectares de récoltes sur pied, de chaume et de sous-bois.



Première intervention : à Heubécourt-Haricourt à 14h45 où une parcelle de 2 hectares de blé sur pied a brûlé. Un peu plus tard, ce sont 1500 m2 de chaume qui sont partis en fumée à Saussay-la-Campagne.



Vers 16h30, vingt-cinq sapeurs-pompiers sont intervenus à la Bonneville-sur-Iton pour circonscrire un feu de sous-bois et stopper sa propagation. 2000 m2 ont brûlé.



Enfin, à La Vacherie, en fin d’après-midi, trois hectares de récoltes et 4000 m2 d’herbe sèche ont été ravagés par les flammes. Une quarantaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée.