Eure. Quatre blessés, dont deux graves, dans deux accidents de la route, à Harcourt et Foulbec

Le second accident s’est produit dans la nuit vers 1h50, route Saint-Sulpice à Foulbec. Un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture qui a terminé sa course dans un poteau EDF.



Le passager arrière, un homme de 18 ans, a été blessé sérieusement, selon les secours qui l’ont transporté vers l’hôpital de Pont-Audemer.



Le conducteur et le passager avant, deux hommes âgés de 21 et 18 ans, ont été transportés, en urgence relative, vers le même hôpital.



La gendarmerie, chargée des constatations, va devoir déterminer les circonstances de l’accident.