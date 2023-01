Eure. Plusieurs maisons détruites dans un incendie à Val-de-Reuil : un blessé léger et 19 personnes relogées

Un violent incendie s'est déclaré ce dimanche matin dans un quartier résidentiel de Val-de-Reuil (Eure). Il est parti vers 11 heures, au niveau d'une maison et s’est propagé à six autres, toutes contiguës. Le bilan définitif fait état d'un blessé, une femme de 39 ans, qui a été prise en charge par les secours et transportée, en urgence relative, à l'hôpital de Louviers.



Les occupants des maisons impactées et d’habitations mitoyennes ont été évacués : ils ont été accueillis dans une salle municipale par les agents du Centre communal d'action social (CCAS). « Il s’agit de 16 adultes et de 3 enfants, tous en cours de relogement, soit dans leurs familles, soit par l’intermédiaire de la mairie » indique la préfecture de l'Eure dans un communiqué publié cet après-midi.