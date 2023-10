Eure. Parachutage à la prison d’Évreux : deux hommes en garde à vue

Jeudi 12 octobre, peu avant 23h30, lors d’une patrouille de la brigade anticriminalite rue Georges-Duhamel à Évreux (Eure) deux individus ont été interpellés à proximité de l’enceinte de la maison d’arrêt.



Les suspects venaient de lancer une chaussettes lestées par-dessus le mur et s’apprêtaient à en parachuter trois autres. A l’intérieur de celles-ci les policiers ont découvert une bouteille en plastique contenant 1,5 l de whisky, deux paquets de bonbons, quatre tubes de dentifrice et un flacon de crème antirides.



Les deux hommes de 21 et 22 ans, domiciliés à Évreux, ont été placés en garde à vue. Ils devaient être déférés ce vendredi en vue d’une comparution immédiate devant le tribunal judiciaire.