Eure. Les sapeurs-pompiers mobilisés sur deux incendies d'habitation à la même heure

Deuxième appel au «18 » cinq minutes plus tard pour également un début d'incendie à La Croix-Saint-Leufroy . Le feu s'est déclaré au niveau d'une chambre d'un pavillon comprenant des combles. Il s'est propagé à la toiture qui s'est partiellement effondrée, indique le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis).



Les sapeurs-pompiers se sont attaqués aux flammes au moyen de deux lances. Ils ont dû évacuer une bouteille de gaz. Le sinistre circonscrit ils ont procédé aux dégarnissage des parties brûlées et au bâchage de la maison.



Un homme de 57 ans, légèrement blessé, a été conduit en urgence relative à l'hôpital d'Evreux.



Trois animaux domestiques, deux chats et un chien, ont péri dans l'incendie qui a mobilisé vingt sapeurs-pompiers jusqu'à 14h30.