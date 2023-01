Eure. Les occupants d'une maison relogés après un feu de cheminée à Vernon

Une maison a été endommagée par un incendie qui s'est déclaré mercredi soir, peu avant 19h30, rue des Frênes, près du cimetière de Vernon (Eure).



Le feu est parti de la cheminée et s'est propagé au rez-de-chaussée du pavillon, détruisant une surface de 60 m2 environ. Il a été éteint à l'aide d'une lance à incendie par les sapeurs-pompiers qui ont procédé ensuite au dégarnissage et déblai des parties calcinées.



Les deux occupants et un chat sont indemnes. Ils vont être relogés.



L'intervention a mobilisé durant trois heures 16 sapeurs-pompiers.