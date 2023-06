Eure. Le feu de chambre embrase la toiture d'un pavillon à Gravigny sans faire de blessé

Un incendie a partiellement endommagé un pavillon ce vendredi 9 juin, en fin de journée, à Gravigny, près d'Evreux (Eure). Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 18h40 à se rendre rue d'Aviron où un départ de feu dans une chambre venait d'être signalé.



Sur place, les secours ont constaté que l'incendie s'était propagé à la toiture du pavillon comprenant un étage. Deux lances ont été nécessaires pour maîtriser les flammes. Le sinistre circonscrit, les treize sapeurs-pompiers mobilisés ont dû procéder au tronçonnage d'une partie de la toiture calcinée et au déblai.



Il n'y a pas eu de victime et aucun relogement n'est envisagé, selon le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27). Le maire de la commune s'est rendu sur les lieux, ainsi que la police.