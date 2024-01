Eure. Le conducteur ivre s'invente une histoire après un refus d’obtempérer à Évreux

Le contrevenant prend la fuite vers la rue de Vernon. Il est retrouvé un peu plus tard route d’Orléans. Il refuse encore d’obtempérer et disparaît en direction de la rue Becquerel où le véhicule est localisé : il est régulièrement stationné et les portes verrouillées. Le conducteur a pris la fuite à travers les jardins.



Vers 0h30, un habitant de Gauvillé, âgé de 29 ans, se présente au commissariat. Il déclare avoir été victime du vol de sa voiture : il dit avoir été sorti manu militari de sa Ford Fiesta par deux inconnus.