Eure. Le compagnon violent placé sous contrôle judiciaire à Evreux

De fait, à leur arrivée, les fonctionnaires du commissariat d'Evreux ont constaté que l'homme, fortement alcoolisé, avait commis des violences sur sa concubine âgée de 65 ans. Blessée, cette dernière a dû être prise en charge par les sapeurs-pompiers pour être transportée au centre hospitalier. La victime, qui a produit un certtificat médical avec trois jours d'ITT (incapacité temporaire de travail), a déposé plainte.



Interpellé, le mis en cause a refusé dans un premier temps de se soumettre au dépistage d'alcoolémie, avant d'y consentir quelques heures plus tard : il avait encore plus de 1 gramme dans le sang. Il a été déféré le jeudi 9 mars devant le magistrat de permanence en vue d'une convocation par procès verbal avec placement sous contrôle judiciaire.