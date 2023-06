Eure. La maison était embrasée à l’arrivée des sapeurs-pompiers à Mandeville

Une maison du lotissement des Noires Terres a Mandeville (Eure) a été fortement endommagée dans un incendie, cette nuit de mercredi à jeudi.



L’alerte a été donnée vers 3h30 et immédiatement des sapeurs-pompiers de trois centres d’incendie et de secours (Amfreville-la-Campagne, la Haye-Malherbe et Pont-de-l’Arche) ont été dépêchés sur les lieux.