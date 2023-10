Eure. La maison d’une famille détruite par le feu ce matin à Verneusses : deux enfants de 1 et 2 ans sont indemnes

À leur arrivée, les secours ont pris en charge un couple et deux enfants qui avaient évacué les lieux. Légèrement blessés, un homme de 37 ans et une femme de 32 ans ont été transportés, en urgence relative, au centre hospitalier de l’Aigle (Orne).



Les deux enfants, une petite fille de 2 ans et un garçon de 1 an, indemnes, ont été confiés à leurs grands-parents.



Dix-huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place jusqu’à 9 heures ce matin.