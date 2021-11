Eure. Incendie dans une maison à Saint-Cyr-la-Campagne : un homme transporté à l’hôpital

Le sinistre a été circonscrit au moyen d’une lance. Les sapeurs-pompiers, soit 18 hommes venus des centres de secours d’Elbeuf et de Louviers, ont procédé ensuite au dégarnissage et au déblaiement afin de s’assurer que tout risque de reprise du feu était écarté.



Incommodé par les fumées, l’occupant des lieux, un homme de 60 ans, a été pris en charge par les secours et transporté, en urgence relative, à l’hôpital des Feugrais près d’Elbeuf. Il sera relogé dans sa famille.



Le maire de la commune s’est rendu sur place ainsi que la gendarmerie.