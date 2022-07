Eure. Incendie dans l’usine UCDV à Saussay-la-Campagne : pas de chômage technique en vue

Une trentaine de sapeurs-pompiers sont intervenus, hier, mardi, peu avant 19 heures, pour un incendie dans l’enceinte de l’entreprise UCDV (Usines coopératives déshydration Vexin) à Saussay-la-Campagne, une commune située entre Étrepagny et Écouis dans l’Eure.



Un feu s’est déclaré au niveau d’une fosse de 30 m3 de luzerne déshydratée dans cette usine spécialisée dans la déshydratation de la luzerne, des pulpes de betteraves et du miscanthus. Des moyens adaptés ont été mis en œuvre par les secours afin de circonscrire l’incendie au plus vite.



Cet incident, qui n’a pas fait de blessé, n’aura pas d’impact sur l’activité des salariés, aucune mesure de chômage n’étant envisagée, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis27).