Eure. Il vendait drogue et cigarettes de contrebande depuis sa fenêtre à Gravigny

Lors de son audition, le jeune homme a reconnu qu'il s'adonnait depuis trois mois selon lui à la vente de produits stupéfiants et de cigarettes depuis la fenêtre de son appartement.



Interpellé pour offre, cession et détention de stupéfiants, le mis en cause a été placé en garde à vue. Il est ressorti libre quelques heures plus tard de l'hôtel de police avec une notification en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour le 6 novembre prochain.