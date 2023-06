Eure. Il saisit son ex-conjointe par le cou devant un bébé de 24 mois à Gravigny

La victime a déposé plainte et fourni un certificat médical mentionnant trois jours d'interruption temporaire de travail. L'ex-conjoint a été interpellé et placé en garde à vue pour violences volontaires aggravées. Il a été contrôlé avec plus d'un gramme d'alcool par litre de sang.



Le mis en cause, sans domicile fixe, était toujours entendu par les enquêteurs, ce mardi en fin de journée.