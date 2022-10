Eure. Feu de maison et de combles à Chambois, une famille relogée

Un incendie a endommagé une maison située rue du 11 Novembre, à Chambois, entre Evreux et Nonancourt (Eure). L'habitation d'environ 150 m2 comprenant des combles aménagées était en proie aux flammes à l'arrivée des sapeurs-pompiers hier, dimanche, vers 22 heures.



Deux lances ont été nécessaires pour venir à bout du sinistre qui a détruit 20 m2 environ de toiture, indique ce matin le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis27). Les occupants, un couple et deux enfants, ont été relogés provisoirement par leur famille.



Dix-sept sapeurs-pompiers ont été engagés.