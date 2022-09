Eure. Feu de chambre ce matin à Évreux : une personne de 73 ans déclarée décédée

Une personne est décédée ce jeudi matin dans un incendie qui s’est déclaré au niveau d’un pavillon individuel, à Évreux (Eure)..



Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 8 heures allée de Nancy, dans un lotissement pavillonnaire proche de la route de Saint-André. Une chambre de la maison était embrasée à l’arrivée des premiers secours.



Selon nos informations, lors de l’intervention, ils ont pris en charge une femme âgée de 73 ans dont le décès a été déclaré par le médecin du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). La victime a été découverte sans vie dans son lit, indique le service départemental d’incendie et de secours (sdis).



Une enquête est ouverte par les services de police.



Plus d’informations à venir