Eure. Deux victimes, intoxiquées dans l'incendie de leur chaumière à Calleville

Une femme de 74 ans et un homme de 63 ans, légèrement intoxiqués par les fumées, ont été pris en charge par les secours et transportés en urgence relative au centre hospitalier de Bernay.



L'intervention a mobilisé 27 sapeurs-pompiers de Bernay, Pont-Authou, Brionne, Harcourt et de Louviers/Val-de-Reuil.