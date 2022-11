Eure. Deux sexagénaires découverts carbonisés après l'explosion et l'incendie de leur maison à Louviers

Deux personnes ont péri dans l'explosion et l'incendie de leur pavillon ce vendredi soir à Louviers, dans l'Eure.



Peu avant 19 heures, une explosion a retenti rue Pierre-Corneille. Elle provenait d'un pavillon occupé par un couple de sexagénaires. A l'arrivée des sapeurs-pompiers, le feu avait embrasé la demeure. Rapidement, ils ont procédé à une reconnaissance à l'intérieur et c'est c'est ainsi qu'ils ont découvert les corps carbonisés d'un homme de 67 ans et d'une femme de 60 ans, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis).



Le feu a été éteint au moyen d'une lance à incendie.