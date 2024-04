Eure. Deux blessés graves dans un face-à-face entre deux voitures à Duranville

Les sapeurs-pompiers de l'Eure sont intervenus, ce jeudi matin, vers 7h40, sur les lieux d'un accident grave de la circulation, à forte cinétique, sur la D613, axe reliant Évreux et Lisieux.



Dans des circonstances pour l'heure indéterminée, deux véhicules se sont percutés de face à hauteur de la commune de Duranville entre le rond-point La Bretagne et le carrefour du Louvre (Thiberville). Dans le choc, l'un des véhicules a terminé sa course dans le portail et la clôture d'une habitation.