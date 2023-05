Eure. Des carpes koï volées dans le bassin d'une propriété en pleine nuit à Thiberville

Mais pas n'importe lesquels : des carpes koï, un poisson d'ornement très prisé en Asie du Sud-Est et dont le prix varie, selon la variété, entre 50 et 50 000€ d'après les spécialistes.



Pour pénétrer dans le jardin de la propriété, et accéder au bassin, le ou les cambrioleurs ont escaladé un mur. Et ont raflé vingt-sept carpes koï, des tête de lion et même des poissons rouges. La victime a estimé à 2 000€ environ le montant du préjudice.



Ce type de vol n'est pas rare. Régulièrement, des propriétaires de poissons d'ornement en sont victimes. Et les voleurs - amateurs de fricassées ou trafiquants avertis - sont rarement attrapés.