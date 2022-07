Eure. Départ de feu sur une moissonneuse-batteuse : 191 ha de blé partis en fumée

Dans l’Eure, les sapeurs-pompiers ont été confrontés, aujourd’hui samedi, au plus important feu d’espaces naturels depuis le début de l’été.



Plus de 190 hectares de blé sur pied et une moissonneuse-batteuse d’où est parti l’incendie, ont été ravagés par les flammes en quelques heures, cet après-midi, sur la commune de Bois-Arnault, près de Rugles, en bordure de la route départementale 54.