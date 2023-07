Eure. Départ de feu sur le site de CRL à Miserey : 300 employés évacués

Les sapeurs-pompiers de l’Eure sont intervenus, mercredi 19 juillet en fin de matinée sur le site des laboratoires CRL (Charles River laboratoires) situé à Miserey en bordure de la N13. Un départ de feu dans des gaines techniques était signalé et a contraint à l’évacuation de 300 salariés répartis dans les 10 000m2 de bureaux, laboratoires et animaleries.



A l’arrivée des secours, vers 11h30, l’incendie avait été circonscrit par le personnel. Il s’est déclaré suite à des travaux sur une toiture, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).



L’intervention a mobilisé seize sapeurs-pompiers.