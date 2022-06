Eure. Collision entre un deux-roues et une voiture à Fontaine-la-Louvet : un adolescent blessé

Dans le choc, le pilote du deux roues a été projeté sur le bas-côté de la chaussée. Souffrant de douleurs thoraciques et à un poignet, il a reçu les premiers sur place par les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR, avant d’être évacué vers l’hôpital de Lisieux.



Le conducteur de la Clio, un homme de 64 ans, n’a pas été blessé ni sa passagère.



La route a été coupée et déviée le temps de l’intervention des secours et des constatations effectuées par la gendarmerie.