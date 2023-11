Eure. Cinq blessés dans une collision entre deux voitures à Saint-Pierre-du-Val

Un accident de la circulation à forte cinétique a fait cinq blessés, ce dimanche 26 novembre dans l’Eure.



Deux véhicules de tourisme sont entrés en collision vers 13 heures sur la route départementale 180 à hauteur de Saint-Pierre-du-Val, sur l’axe Pont-Audemer - Honfleur.



Les sapeurs-pompiers ont dénombré cinq victimes, tous en urgence relative : un homme de 36 ans et une femme de 39 ans qui ont été transportés vers l’hôpital de Pont-Audemer, une femme de 36 ans et deux jeunes filles de 13 et 14 ans qui ont toutes été dirigées vers le centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers, près du Havre (Seine-Maritime).