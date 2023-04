Eure. Cinq blessés dans un violent incendie d’appartement à Gisors

Les sapeurs-pompiers de l’Eure ont été confrontés cette nuit de jeudi à vendredi, à un violent incendie à Gisors.



Le feu s’est déclaré aux alentours de 1 heure, au troisième et dernier étage d’un immeuble de la place Stéphane Hessel. Il serait parti au niveau du palier avant de se propager à un appartement.



Quatre personnes ont été évacuées de l’appartement en feu à l’aide d’une échelle hydraulique et mises en sécurité.



L’incendie a été éteint au moyen de deux lances dont une sur échelle. L’appartement a été entièrement détruit.



Le bilan fait état de neuf victimes, dont cinq légèrement blessées qui ont été transportées vers les hôpitaux de Gisors et de Pontoise (Val-d’Oise).



Deux commerces ont été impactés et vont être privés d’électricité pour la journée, indiquent les secours.



Une quarantaine de sapeurs-pompiers ont été engagés par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) pour combattre cet incendie dont l’origine est pour l’heure inconnue.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.