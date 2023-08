Eure. Accident de poids-lourd sur la RN12 à Saint-Christophe-sur-Avre

Un accident impliquant un poids-lourd, seul en cause, est survenu ce mardi matin vers 7 heures sur la RN 12, au niveau de Saint-Christophe-sur-Avre (Eure). Le conducteur n'a pas été blessé, selon le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27) qui a dépêché les sapeurs-pompiers sur place.



L'accident, dont les circonstances restent à établir, s'est produit dans le sens Alençon vers Verneuil- d'Avre et d'Iton au point kilométrique 33. La RN 12 a été fermée à la circulation dans les deux sens afin de permettre d'évacuer le camion.