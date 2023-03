Eure. Accident de poids-lourd : l'A28 coupée une partie de la nuit dans l'Eure

Un itinéraire de déviation obligatoire a été mis en place par le gestionnaire Alis :



> Sur l'autoroute A13 en provenance de Paris, les usagers voulant accéder à l'A28 sont déviés depuis l'A13 au droit de l'échangeur n°24 Maison brulé, ils empruntent le réseau routier départemental RD438 et retrouvent leur itinéraire d'origine via l'échangeur n°13 Brionne situé sur l'A28 en direction d'Alençon.



> Sur l'autoroute A13 en provenance de Caen, les usagers voulant accéder à l'A28 continuent sur l'autoroute A13 en direction de Paris et sont déviés à de l'échangeur n°24 Maison brulé, ils empruntent le réseau routier départemental RD438 et retrouvent leur itinéraire d'origine via l'échangeur n°13 Brionne situé sur l'A28 en direction d'Alençon.

La durée de la coupure est indéterminée.



Les usagers sont appelés à la prudence à l'approche de l'incident ainsi que sur l'itinéraire de déviation.