Eure : 40 sapeurs-pompiers engagés pour un début d'incendie sur un site industriel à Hondouville

► L'usine Essity d’Hondouville 'Eure) a une double activité de production d’hygiène papier à la marque Tork à destination des professionnels et de fabrication de produits d’hygiène personnelle en coton aux marques Demak’Up et Lotus.

Le site eurois, précise l'industriel sur son site internet, recycle plus de 110.000 tonnes de vieux papiers et de briques alimentaires par an pour produire du papier toilette et des essuie-mains. C’est un des sites industriels les plus importants de France dans ce domaine