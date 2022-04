Étretat : bloqués par la marée, au Trou à l’homme, des promeneurs secourus par Dragon 76

Deux femmes et deux hommes d’une trentaine d’années ont été secourus par les sapeurs-pompiers : ils étaient bloquées par la marée montante au Trou à l’homme à Étretat (Seine-Maritime).



Les secours sont intervenus aujourd’hui samedi vers 14 heures. L’hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 76, avec à bord une équipe de sauveteurs aquatiques, a été engagé avec pour mission de récupérer les promeneurs en difficulté. Ces derniers, de nationalité polonaise, ont été déposés sur la plage, sains et saufs.



Des moyens conséquents ont été mobilisés : douze sapeurs-pompiers avec sept engins, dont Dragon 76 et deux équipes spécialisées en sauvetage aquatique.



L’intervention s’est terminée vers 15 heures.