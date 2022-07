Encore un feu de broussailles à Caucriauville au Havre : trois pavillons évacués dans la nuit

Un poste de commandement a été établi afin d’assurer la gestion des deux secteurs « incendie » côté bas et côté haut et un secteur « protection des populations », a expliqué, au cours de la nuit, le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



L’action des 40 sapeurs-pompiers mobilisés avec 20 engins a consisté à éteindre l’incendie et à procéder au mouillage des flancs du feu afin de stopper toute propagation .



Il n’y a pas de victime.